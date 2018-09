Anziana violentata in casa a Milano: ipotesi maniaco seriale

Sarebbe un uomo di circa 30-35 anni, italiano e di carnagione scura, l'autore dello stupro ai danni di una 70enne che due giorni fa è stata seguita fino in casa e costretta a subire violenza. La donna, che abita da sola in un condominio allaComasina, l’ha descritto come un uomo di corporatura robusta con il viso tondo e i ca- pelli neri. L’avrebbe presa di mira mentre lei camminava, a fatica, sul marciapiede. Erano le 11.30 del mattino e la donna stava rientrando a casa dopo essere andata a fare la spesa. Dopo la violenza, le ha portato via portafogli e cellulare, quindi la donna è riuscita a chiamare forze dell'ordine e soccorritori del 118. Lo stupratore potrebbe essere responsabile di altri episodi. A coordinare le indagini sono il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Gianluca Prisco.