Incidente in tangenziale

Milano, anziani contromano in tangenziale a Natale: due incidenti, sei feriti



contromano in tangenziale il giorno di Natale: è accaduto a Milano in due distinti episodi, entrambi con protagonisti automobilisti anziani. Il primo incidente sulla tangenziale est all'altezza di Vimercate, nel tardo pomeriggio, con un 80enne che ha imboccato la tangenziale facendo poi inversione e andando a schiantarsi contro un'altra auto: tre feriti di cui due gravi. Attorno alle 20.30 un 86enne ha invece imboccato nel senso di marcia sbagliato la tangenziale ovest centrando una vettura con a bordo padre e figlio: l'anziano è in gravi condizioni.