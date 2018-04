Anziano aggredito a Milano: convalidato fermo per tentato omicidio



E' stato convalidato il fermo per tentato omicidio e rapina per Chestor Caldararu, il 29enne romeno accusato dell'aggressione ai danni di un anziano in via Valtorta, zona Viale Monza a Milano. L'uomo ha parzialmente ammesso il fatto durante gli interrogatori. La polizia lo aveva trovato in casa sua, una dei domicili forniti nei vari controlli (visto che ha un lungo curriculum di precedenti), dove viveva insieme alla compagna; addosso aveva soltanto documenti rumeni.



Gli agenti della Mobile hanno rintracciato anche l'orologio Rolex che il romeno avrebbe strappato dal braccio dell'anziano il 20 aprile. I momenti successivi all'evento sono ancora al vaglio degli investigatori, che hanno raccolto le immagini delle telecamere di sorveglianza (oltre a quella interna del palazzo che ha immortalato la scena) per individuare quale sia stata la via di fuga, e le stanno esaminando. Quanto a Umberto De Zordo, 78 anni, preso a pugni e gettato a terra sotto casa da Caldararu, secondo le ultime informazioni le condizioni sono stabili: l'anziano e' ancora in coma, ricoverato alla clinica citta' studi, grave ma stabile.