Anziano aggredito sotto casa e rapinato: il Comune lo rimborsa con 50 euro

Anziano aggredito sotto casa a Milano, picchiato e derubato: il Comune lo rimborsa con 50 euro

Aggredito alle spalle mentre rientrava in casa in via Valtorta, Milano, da un romeno che gli ha rubato i 50 euro nel portafoglio, la tessera Atm ed un orologio, procurandogli inoltre la frattura di tre costole e una mascella fratturata. I fatti risalgono all'1 aprile 2018, la vittima è l'85enne Giovanni Ravenna, che ora denuncia il paradossale proseguio della vicenda: il Comune di Milano lo risarcirà per... 50 euro. Lo racconta lui stesso al quotidiano Il Giorno: "Mi hanno massacrato e vogliono liquidarmi con 50 euro, i soldi che mi hanno rubato quel giorno. È una cosa pazzesca, non sta né in cielo né in terra. Prendono per i fondelli la gente. È l’elemosina dell’elemosina. Io mi aspettavo una cifra adeguata al danno che ho subito. Non parlo solo del danno fisico, ma anchedel danno morale".

Il rimborso gli è giunto tramite AssicuraMi, l’assicurazione voluta da Palazzo Marino per rimborsare i danni subiti da milanesi over 70 vittime di truffe, borseggi, furti e rapine. "Non ho rivendicato le spese mediche ma il danno morale provocato dall’aggressione pensavo mi venisse rimborsato", conclude amaro l'anziano. Lo supporta il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio De Pasquale : "Quelli di AssicuraMi sono stati troppo fiscali. Nel bilancio 2017 è stato approvato un mio emendamento da 80mila euro che prevedeva un fondo a favore delle vittime di aggressioni e rapine. Sì, perché per ora c’è AssicuraMi, ma bisognerebbe prevedere altre formedi rimborso e tutela per le vittime, un rimborso che preveda anche i danni morali".