Anziano preso a pugni in faccia per rapina: è in coma

Milano, anziano preso a pugni in faccia per una rapina

Anziano aggredito in periferia Milano, e' grave, fermato un uomo

Un romeno di 29 anni, C.C., e' stato fermato dalla polizia di Milano per aver rapinato e aggredito un anziano sabato mattina sotto casa sua in via Valtorta, zona Viale Monza. L'evento e' stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del palazzo (e le immagini sono state diffuse sul web): l'uomo, appostato vicino ad una colonna, vestito con jeans e maglietta nera, ha aspettato che l'Anziano rincasasse con i sacchetti della spesa in mano. Quindi gli ha sferrato due pugni in viso, gli ha sfilato il portafogli, e ha prelevato dei contanti.



L'anziano, colpito, ha battuto la nuca a terra: questo gli ha provocato un grave trauma cranico per il quale e' ancora ricoverato in coma. Le indagini sono state condotte dalle Volanti e poi passate alla Squadra Mobile che ha identificato il presunto autore del fatto.

Per il rumeno l'accusa è di tentato omicidio

Tentato omicidio e rapina: queste le accuse per il rumeno. L'uomo ha precedenti specifici per reati violenti ed e' stato raggiunto dalla polizia grazie ad una sovrapposizione fra le immagini riprese dalle telecamere del palazzo e le banche dati degli investigatori. L'aggressione e' avvenuta la mattina del 20 aprile ma la segnalazione e' stata fatta solo domenica e quindi sono partite le indagini. Inizialmente infatti quando l'anziano e' stato soccorso si e' pensato ad un malore, poi e' stata compresa la dinamica della sua caduta al suolo: i pugni sferrati dal l'aggressore che gli hanno fatto battere la testa. L'uomo e' in condizioni gravi ma stabili secondo l'ultimo bollettino medico. Sia sull'eta' della vittima sia sull'ospedale in cui e' ricoverata la famiglia ha chiesto di mantenere il piu' stretto riserbo. Al momento non e' ancora arrivata la convalida del fermo, chiesto dal pm Michela Benedetta Bordieri.

Salvini :"Aggressione brutale: marcisca in galera"

"Un’aggressione brutale, sconvolgente, sabato mattina a Milano. Potrebbe essere nostro padre o nostro nonno, si stringe il cuore e sale la rabbia!" così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato l'aggressione avvenuta a Milano pubblicando sul proprio profilo facebook le drammatiche immagini del pestaggio dell'anziano. "Ma come si fa a prendere a pugni un anziano indifeso? Lo schifoso delinquente che ha fatto questo andrebbe rispedito al suo Paese e là dovrebbe marcire in galera! Gli italiani chiedono di agire. Non vedo l’ora di riportare un po’ di ordine in questo Paese: certezza della pena ed espulsione di tutti i criminali, senza se e senza ma! Io sono pronto".