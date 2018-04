Anziano preso a pugni: si indaga su precedenti aggressioni

Potrebbe essere un rapinatore seriale il 28enne rumeno Chestor Caldararu, fermato domenica per il tentato omicidio del 78enne Umberto De Zordo, preso a pugni sotto casa in via Valtorta per derubarlo di orologio e soldi. Il giovane è stato infatti già denunciato in passato per furti, lesioni e danneggiamento e potrebbero esserci precedenti specifici per la brutale aggressione immortalata dalle telecamere interne del condominio. Gli agenti della Squadra mobile coordinati da Achille Perone stanno raccogliendo materiale relativo a denunce simili avvenute nel recente passato. De Zordo resta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva della clinica Città Studi, le sue condizioni sono "stazionarie nella loro gravità".