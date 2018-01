Anziano trovato cadavere in auto. "Accoltellato alla gola"



Il cadavere dell'uomo, un ex imprenditore, è stato trovato dentro un furgone con una profonda ferita da taglio alla gola. Non è stata ancora trovata l’arma del delitto.



L’omicidio risalirebbe a domenica notte. Non è stata ancora trovata l’arma del delitto​

L'uomo trovato morto a Viboldone si chiamava Cosimo Vincenzo Carino, aveva 73 anni e risiedeva a Milano ed era incensurato. L'autorità giudiziaria a breve disporrà l'autopsia per stabilire le esatte cause della morte. Il cadavere dell'uomo è stato trovato questa mattina alle 9, nel Milanese, dentro un furgone. Il cadavere presentava una profonda ferita da taglio alla gola. Una lesione che, da sola, al momento non è ancora sufficiente a far propendere con certezza gli investigatori per l'omicidio o il suicidio. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di S.Donato Milanese (Milano) coordinati dalla Procura della Repubblica di Lodi.



L'uomo era seduto dalla parte del guidatore ma riverso sul lato del passeggero. Al momento non è noto se l'arma da taglio che ha provocato la ferita sia stata trovata nell'auto o meno. Sul posto sono giunti il medico legale, il magistrato di turno e la Rilievi dell'Arma che ha effettuato le indagini scientifiche nell'abitacolo.