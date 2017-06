Aperto il 31esimo festival Mix Milano di Cinema gaylesbico e queer culture

E' partito ieri il 31° Festival MIX al Piccolo Teatro Strehler: una miscela di arti per raccontare l’identità queer in continuo movimento. Per i suoi primi 31 anni il Festival MIX Milano regala al suo pubblico una rassegna ricca di film, ospiti, eventi tutto a ingresso gratuito, perché “chi ama davvero condivide”. Per accedere al festival basterà effettuare il tesseramento all'Associazione Culturale MIX Milano durante la manifestazione o, per un accesso più veloce alle proiezioni, tramite la piattaforma di Crowdfunding “Produzioni dal Basso”.

Tra le altre novità della 31esima edizione, tornano a essere premiate le Queen del festival, donne del mondo della cultura che si sono distinte per il talento e il carattere forte. Quest’anno la Queen of Comedy, premiata venerdì 16 giugno, sarà Serra Yilmaz, attrice di origini turche, musa di Ferzan Ozpteki. Intanto, il riconoscimento di Queen of Music è stato consegnato a Malika Ayane lunedì 12 giugno, come anteprima del festival.

Oltre 50 titoli quest’anno, suddivisi in tre macro-sezioni: lungometraggi, documentari e cortometraggi. Tre giurie di esperti e critici, internazionali e italiani, sceglieranno le migliori pellicole, le più poliglotte e innovative. Un’ulteriore novità per questa edizione è il premio per il miglior lungometraggio assegnato direttamente dal pubblico in sala attraverso l’app ufficialedel Festival MIX Milano 2017, scaricabile da smartphone e tablet direttamente negli store. Attraverso la app gli ospiti potranno interagire fra loro, votare il film preferito e condividere l’esperienza del Festival.

Music on the Steps, per tutta la durata del festival, non mancherà di colorare di ritmi e stili diversi il Sagrato del Teatro. Organizzato per il secondo anno consecutivo da Simone Black Candy, in collaborazione con Crescenzi & Co, avrà come protagonisti i dj più eclettici delle maggiori realtà e club night della città, con i loro resident dj e la loro identità: dal Mono Baral qLab, da Elita al Club Plastic (Null, Club Domani), da Eurocash al Rock’n’Roll (Going Undergound, Linoleum), e ancora, dal pop all’indie rock, dalla musica italiana alla disco, dall’elettronica all’ironia, alla complicità del MIX di generi e canzoni, per tutti i gusti e ogni età che vada da ieri a domani.

Organizzato da Associazione Culturale MIX Milano in collaborazione con Crescenzi & Co e MFN Milano Film Network, la rete dei festival di cinema milanesi, e con il supporto di Azione Gay e Lesbica di Firenze. Con il Patrocinio del Comune di Milano e Piccolo Teatro Strehler e con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, il Festival è ideato da Giampaolo Marzi, diretto e prodotto con Debora Guma, Rafael Maniglia, Andrea Ferrari, Joe Balass, Cristina Zanetti, Elena Rossi Linguanti, Francesca Bellone, Michela Giorgini, Marco Bravo. La scelta dei film e la programmazione è realizzata in collaborazione con il gruppo giovani di CIG Arcigay Milano e IMMAGINARIA, Festival Internazionale delCinema delle Donne: Ribelli, Lesbiche, Eccentriche.