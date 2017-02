Aperto bando per le nomine dei rappresentanti del Comune in enti e fondazioni



È stato pubblicato oggi sul sito internet del Comune di Milano il bando di candidatura per le nomine e le designazioni dei rappresentanti comunali negli enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate di Palazzo Marino, per un totale di 41 incarichi.



Le proposte di candidatura dovranno essere presentate tramite procedura online: www.comune.milano.it – Servizi on line > Nomine > Bando Nomine on line. I soggetti che possono proporre candidature, in base al vigente Regolamento Nomine, sono i Consiglieri comunali, gli Ordini professionali e le Università milanesi, le associazioni sindacali e di categoria con sede a Milano, le associazioni nazionali, regionali, locali con sede principale o secondaria nel Comune e che vi operino almeno da un anno, gruppi di almeno 100 cittadini residenti a Milano iscritti nelle liste elettorali, le cui firme siano tutte autenticate ai sensi di legge.



Fino a mercoledì 22 febbraio 2017 sarà possibile presentare candidature per gli organi di amministrazione di Opera Pia Casa di Riposo Francesco e Teresa Vallardi (1 consigliere) e di Fondazione Alessandro e Vincenzo Negroni Prati Morosini (1 consigliere).



Per le nomine riguardanti gli altri enti a partecipazione comunale ci sarà tempo fino a mercoledì 15 marzo 2017. In particolare, sono aperte le candidature per il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. (1 vice presidente, 3 consiglieri), Azienda Trasporti Milanesi – ATM S.p.A. (1 presidente, 4 consiglieri), Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio – AMAT S.r.l. (1 amministratore unico), Fondazione Fratelli Giuseppe Vitaliano, Tullio e Maria Confalonieri (1 consigliere), Fondazione Casa di riposo per impiegate Cesare ed Emilio Prandoni Onlus (1 consigliere), Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci (1 consigliere), Fondazione Parco Tecnologico Padano (1 consigliere), Fondazione Asilo Mariuccia Onlus (2 consiglieri), Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus (1 consigliere).



Aperte, inoltre, le candidature per gli Organi di Controllo di A2A S.p.A. (Collegio sindacale – 1 membro effettivo e 1 membro supplente), MM S.p.A. (Collegio sindacale – 1 presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti), Milanosport S.p.A. (Organo sindacale – 1 presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti), Società per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano – Sogemi S.p.A. (Collegio sindacale – 1 presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti), Azienda servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (Collegio dei revisori – 1 membro effettivo), Fondazione Asilo Mariuccia Onlus (Revisore dei conti – 1 membro effettivo), Fondazione Biblioteca Europea di informazione e cultura – BEIC (Collegio dei revisori dei conti: 1 Membro effettivo), Fondazione delle Stelline (Collegio dei revisori dei conti - 1 membro effettivo) e Fondazione Giuseppe Verdi – Casa di Riposo per musicisti (Revisore dei conti – 1 membro effettivo).



Tutte le domande saranno sottoposte al vaglio della Commissione degli Esperti, nominata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 57 dello Statuto comunale per la verifica di ammissibilità e idoneità.