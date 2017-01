Appalti Expo: inchiesta su Sala prorogata di 6 mesi

Giuseppe Sala

L'inchiesta Piastra Expo sul sindaco Bebbe Sala è stata prorogata di 6 mesi



Il gip di Milano ha disposto la proroga per altri 6 mesi delle indagini sulla Piastra di Expo. La decisione riguarda l'ex ad e altri 6 indagati, tra cui due ex manager di Expo





Appalti Expo, proroga di 6 mesi per l'inchiesta su Sala: la decisione del gip

Il gip di Milano Lucio Marcantonio ha disposto la proroga per altri 6 mesi delle indagini sulla Piastra di Expo, come chiesto dal sostituto pg Felice Isnardi. E' quanto si e' appreso da fonti giudiziarie. La proroga delle indagini, da quanto si e' saputo, riguarda il sindaco di Milano ed ex ad di Expo Giuseppe Sala, accusato di falso materiale e falso ideologico, ed altri 6 indagati, tra cui due ex manager di Expo.

Il gip, Lucio Marcantonio, ha, infatti, accolto la richiesta di prorogare le indagini Expo presentata il 12 dicembre scorso dal sostituto procuratore generale, Felice Isnardi, il magistrato che aveva deciso di avocare l'inchiesta dopo la decisione del gip, Andrea Ghinetti, di non accogliere la richiesta di archiviazione presentata dai pm Giovanni Polizzi, Roberto Pellicano e Paolo Filippini.

Inchiesta Expo, Beppe Sala e l'appalto della Piastra Expo: le accuse sull'ex ad Expo



E' stato lo stesso sostituto pg Isnardi a decidere di allargare l'inchiesta Expo al sindaco di Milano Beppe Sala e di iscriverlo con l'accusa di falso materiale e ideologico. Nello specifico, Sala, nel suo ruolo di commissario straordinario di Expo, è accusato di aver retrodatato, e perciò falsificato, due verbali del maggio 2012 relativi alla commissione aggiudicatrice della "Piastra" per sostituire, nel più breve tempo possibile, due componenti che risultavano "incompatibili".

Insieme al sindaco di Milano, è finito sotto indagine anche il costruttore Paolo Pizzarotti, legale rappresentante dell'omonimo gruppo parmense, accusato di concorso in turbativa d'asta. Con la decisione del gip Marcatonio, le indagini sul maxi appalto Expo potranno proseguire fino al prossimo 10 giugno.

SALA NON COMMENTA LA DECISIONE DEL GIP - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha scelto di non commentare la decisione del gip di prorogare di ulteriori sei mesi, le indagini sulla cosiddetta 'piastra' Expo, come chiesto dal sostituto procuratore Felice Isnardi. Secondo quanto si apprende il sindaco, che nell'inchiesta e' indagato per falso materiale e falso ideologico, non intende rilasciare dichiarazioni. Oggi, al suo arrivo in consiglio comunale, il primo del nuovo anno, Sala e' entrato in aula senza fermarsi con i cronisti che lo attendevano. Come si ricorda, il 15 dicembre scorso, giorno in cui arrivo' la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati, il primo cittadino, si auto sospese dalla carica, per qualche giorno, per chiarire la sua posizione.

LE REAZIONI IN CONSIGLIO COMUNALE

"Si faccia chiarezza il prima possibile. Ho piena fiducia nella magistratura". Stefano Parisi, fondatore di Energie per l'Italia e consigliere comunale a Milano, commenta cosi' la notizia della proroga di sei mesi delle indagini sulla cosiddetta 'piastra' Expo, con il primo cittadino di Milano ed ex ad di Expo, Giuseppe Sala, indagato per falso materiale ed ideologico. "Il sindaco - aggiunge Parisi a margine del consiglio comunale - deve lavorare tranquillamente perche' Milano ha bisogno di un sindaco che lavora serenamente".

Anche le altre opposizioni a palazzo Marino, seppure con toni differenti, sperano in una conclusione rapida delle indagini per il bene dei milanesi. "Dobbiamo occuparci della politica e del funzionamento dell'amministrazione comunale - osserva Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia - . Mi auguro che il sindaco non venga condizionato dalle indagini, cosi' come gia' avvenuto. Speriamo per la citta', che possa fare il sindaco a tempo pieno e con serenita'".

Patrizia Bedori, che da oggi assume il ruolo di capogruppo dei 5 Stelle (in base alla logica dell'alternanza prevista dal movimento) parla dei "misteri che avvolgono Expo, i suoi terreni e i suoi manager" e auspica "che la magistratura faccia il suo corso e faccia luce". Quanto al sindaco l'auspicio dei 5Stelle e' che "rimanga a svolgere il suo compito fino alla fine delle indagini, senza prendere decisioni inopportune come quella di auto sospendersi". Nessuna sorpresa da parte di Basilio Rizzo, capogruppo di Milano in Comune, in merito alla proroga delle indagini sulla 'piastra' e sul sindaco.

"Avendo letto le carte della gdf non avevo dubbi che questo avvenisse - spiega -. Il lavoro della magistratura va avanti. Io vorrei che il sindaco raccontasse a noi quello che raccontera' ai giudici, perche' non e' un segreto". Toni piu' duri quelli della Lega, che attraverso il capogruppo Alessandro Morelli invita Giuseppe Sala a "congelarsi". "Ben venga il lavoro dei magistrati per chiarire quanto e' successo - dice Morelli -. Suggeriamo a Sala di congelarsi fino a quando non riterra' di essere nella completa liberta' di fare il sindaco di Milano".