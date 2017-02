Appalti Expo per il tribunale, Cantone manda la Finanza a Palazzo Marino



Il Nucleo anticorruzione della Gdf, su delega dell'Autorita' nazionale anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone, sta acquisendo atti e informazioni sulle gare d'appalto relative a 16 milioni di euro di fondi Expo stanziati e spesi per servizi telematici e infrastrutture informatiche per il Tribunale di Milano. Gli accertamenti amministrativi dell'Anac fanno seguito a segnalazioni arrivate dalla Corte d'Appello e dalla Procura generale di Milano. Le acquisizioni sono in corso da ieri al Comune di Milano, stazione appaltante.

'Cosa vuol dire udienza facile?' Proprio pochi giorni fa, arrivato in Tribunale per testimoniare nel procedimento in corso nei confronti del governatore lombardo Roberto Maroni, era stato proprio il sindaco di Milano Giuseppe Sala a chiedere ai cronisti, guardando un monitor affisso davanti all'aula del procedimento, cosa significasse quella scritta. In quella occasione era stato spiegato a Sala che si trattava dei monitor comprati con fondi Expo e rimasti per anni così come poteva osservarli lui, inutilizzati. Domanda e risposte sull'argomento, in quel momento, si erano chiuse velocemente. Oggi, con le acquisizioni disposte dall'Anac ed eseguite dalla Guardia di Finanza negli uffici del Comune, il 'caso' torna d'attualità. Sono qualcosa come 173 i monitor 'Samsung' acquistati con i fondi governativi Expo e collocati tre anni fa di fronte a molte aule del Tribunale di Milano. Nelle intenzioni dovevano essere un vademecum pratico e immediato per le udienze in corso ma di fatto sono sempre rimasti inutilizzati, ossia funzionanti ma senza indicazioni utili agli utenti della giustizia. La maggior parte di questi monitori ancora oggi recano testi di prova come 'udienza facile' o 'sistema in fase di test'. I monitor del palazzo di Giustizia sono al centro di uno degli appalti, affidati senza gara e utilizzando i fondi Expo, dal valore complessivo di circa 16 milioni di euro destinati alla giustizia ambrosiana, su cui sta compiendo accertamenti ora l'Anac.