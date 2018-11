Appartamento in fiamme nella notte, un morto nel bresciano

Un uomo e' stato trovato morto in un appartamento di Andrista, frazione di Cevo (Brescia) distrutto dalle fiamme attorno all'1.30 della scorsa notte. Non sono chiari le ragioni del rogo. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato durante il lavoro per spegnere l'incendio. Sul caso indagano i carabinieri.