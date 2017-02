Apple Store a Milano, iniziati i lavori. Obiettivo: aprire per Natale

Apple Store a Milano

Iniziati anche i lavori di superficie in piazzetta Liberty, dove sorgerà l'Apple store. Già a gennaio erano state avviate le opere sotterranee di smantellamento dell'ex cinema Apollo. Ora, da qualche giorno, sono state transennate le prime due aree. L'obiettivo dell'azienda di Cupertino è riuscire ad aprire i battenti in tempo per Natale.