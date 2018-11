Apre a Milano il più grande mercato agricolo della Lombardia

il piu' grande farmers' market coperto della Lombardia aprira' il 9 novembre, a Milano in zona Porta Romana. Si tratta di un'iniziativa targata Campagna Amica che coinvolgera' decine di agricoltori lombardi e non solo. In occasione dell'inaugurazione ci saranno attivita' didattiche per i piu' piccoli, show cooking con i cuochi contadini e iniziative per i cittadini. Il mercato agricolo coperto di Porta Romana sara' il piu' grande della Lombardia: aperto tutte le settimane per quattro giorni consecutivi, da mercoledi' a sabato, dalle ore 8 alle 14, accogliera' in modo stabile oltre 30 produttori a cui, in alcune giornate speciali, se ne sommeranno altri provenienti da diverse zone, per un totale di oltre 40 produttori ospitati. Il farmers' market sara' animato anche da settimane a tema rivolte ai prodotti dell'agroalimentare italiano e da eventi dedicati alla cultura e alle tradizioni contadine, alla salute e ai consumi.