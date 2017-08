Apre nel Municipio 8 il primo Centro Milano Donna

Daria Colombo e Beppe Sala

Aprira' nel Municipio 8 il primo Centro Milano Donna. La Giunta ha approvato le linee guida per l'attuazione del progetto che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, vedra' l'apertura di un centro di supporto per le donne in ognuno dei Municipi cittadini, a partire dalle periferie, entro la fine del mandato. "Sono molto soddisfatta - ha dichiarato la delegata del Sindaco per le pari opportunita' di genere, Daria Colombo - . Il primo Centro Milano Donna sara' un risultato di grande valore nel percorso che abbiamo intrapreso. Siamo tutti consapevoli che anche a Milano c'e' ancora molto lavoro da fare per raggiungere una reale parita' di genere, ma l'approvazione di questa delibera e' la dimostrazione concreta che la nostra Amministrazione ne e' consapevole ed e' seriamente impegnata nelle politiche a sostegno delle donne, specialmente di quelle piu' svantaggiate. Va in questa direzione la scelta dei luoghi nei quali sorgeranno i Centri Milano Donna: le periferie cittadine che sono al centro dell'interesse della Giunta". La sperimentazione prendera' il via nel nuovo complesso Erp di via Appennini/Consolini, una zona periferica del Municipio 8.