Après-coup Arte Milano, in mostra gli "Invisibili destini" di Rampinelli

Il pittore Roberto Rampinelli presenta in anteprima presso gli spazi della Galleria d’Arte Contemporanea Après-coup Arte di Milano, via Privata della Braida, 5, la mostra personale “Invisibili Destini”. Il cuore della mostra è costituito da un ritorno significativo alla figura umana, affrontata da Rampinelli al principio della sua vita artistica e, da allora, pressoché abbandonata a favore dello studio della natura morta, lietmotiv della sua produzione fino al 2018.

Le opere costituiscono l’ultima frontiera cui il maestro Roberto Rampinelli è approdato in seguito a una ricerca artistica costante e coraggiosa. Costante, in quanto affrontata con un metodo e una sapienza tecnica acquisiti in molti anni di pratica, fin dagli esordi del suo percorso nel 1980, coraggiosa in quanto attraverso la sua arte emerge un’indole rivolta a una sperimentazione incessante, confermata dai nuovi risultati raggiunti in seguito alla svolta impressa al lavoro negli ultimi due anni.

L’originalità della produzione artistica rampinelliana sta nella scelta controcorrente d’indagare e interpretare la contemporaneità attraverso l’applicazione di tecniche antiche, incisorie e pittoriche, di cui l’artista ha acquisito una conoscenza profonda a cominciare da due esperienze fondamentali per la sua formazione: la Scuola d’Incisione di Urbino e la Scuola d’Arte del Castello Sforzesco di Milano.

Le opere esposte presso la Galleria Après-coup Arte rivelano che, per il pittore bergamasco, la realtà rappresenta un pretesto, un punto di partenza per comunicare una visione del mondo e dell’essere umano complessa, al contempo vivida e onirica, contraddistinta da una sfumatura d’inquietudine rispetto al futuro. La ricerca della bellezza estetica costituisce il collante di tutta la sua produzione e, talvolta, viene colta nelle sue manifestazioni più enigmatiche ed estrapolata dalle maglie dell’apparente normalità del quotidiano.

Con un approccio al lavoro rinnovato e sorprendente ha intrapreso un percorso volto a ricongiungere i due filoni che ne caratterizzano la produzione e che sembrano incarnati, rispettivamente, da oggetti affascinanti disseminati nel suo studio - utilizzati per le copie dal vero negli still life - e da ritagli fotografici tratti da giornali - impiegati per la tecnica mista alla base delle opere per la personale “Invisibili Destini” -. Nel lungo e accurato lavoro progettuale, propedeutico alla realizzazione delle opere più recenti, Roberto Rampinelli ha accumulato memorie visive, dettagli e appunti scritti a mano, così come nella parte esecutiva, prettamente pittorica o incisoria, procede di consueto per stratificazioni, per sovrapposizioni di livelli, per velature successive di colore.

La mostra comprende tre sezioni che corrispondono ai nuclei tematici principali: “Umanità”, “Mondo esterno” e “Natura”. Rampinelli colloca le figure - che fanno parte del macro-tema “Umanità” - in un mondo che vede e definisce asettico.

Per la realizzazione delle opere esposte presso la galleria Après-coup Arte, l’artista ha preferito prelevare stimoli nuovi direttamente dalla realtà e dal quotidiano. La scelta dei soggetti non è mai casuale per l’artista, che ha selezionato frammenti o interi volti che lo hanno attratto, rielaborati e radicalmente trasformati per mezzo di un intervento di stampa (gum-print) e dell’azione squisitamente pittorica.

Il percorso espositivo della mostra “Invisibili Destini” prevede anche alcuni libri-scultura dipinti, le cui pagine cementate non sono sfogliabili, come invece ci si potrebbe aspettare. Ognuno di questi libri non-libri esprime la necessità di ricreare quell’illusione di realtà che appartiene a tutta l’arte di Rampinelli e che emana da immagini in cui le ombre non si proiettano secondo le leggi di natura e i colori non hanno nomi identificabili. Inoltre, i volumi non sfogliabili diventano un richiamo a quanto di più inspiegabile e segreto accade dietro le quinte del lavoro di ogni artista.

“INVISIBILI DESTINI”

Mostra personale di Roberto Rampinelli

A cura di Sarah Lanzoni

Da giovedì 12 settembre a venerdì 1 novembre 2019

Vernissage giovedì alle ore 23.00