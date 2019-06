Après-coup Milano, al via il "Martedì del Jazz"

Anche Alessandro Baricco se lo chiedeva in Novecento: “Cos’era? Non lo so. Quando non sai cos’è, allora è Jazz”. Il martedì dalle 19.30 alle 21.30 Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, accoglie con la bellezza delle nuove serate di musica Jazz nel bistrot in stile decò più elegante di Milano. L'ingresso è gratuito e ATJ - Après-coup That Jazz farà compagnia, tutti i martedì, con amore e passione e spirito di improvvisazione, così come l’anima jazz insegna.

L’aperitivo è un momento di cura per se stessi e per le persone che ci accompagnano. L’aperitivo, in questo folle mondo in continuo cambiamento e movimento, resta una delle più affascinanti e riposanti bellezze di Milano. Après-coup Milano è la grande tradizione del miscelare la ricerca della carta dei cocktail, con vini, scovati in Italia e in Francia, e i curati appetizers che vi accolgono in questo atto di affettuosa premura circondandovi, in modo discreto e garbato, con le note morbide della grande storia del jazz. Il jazz lo offre Après-coup e anche il piacere di amarvi per qualche ora cullati dalle note di ATJ e di scoprire che cosa stia per succedere dopo. La direzione artistica è a cura di Blodaun.

Le prossime date:

25 giugno: Andrea Candeloro (piano) & Sophia Tomelleri (sax)

2 luglio: Stefano Pennini (piano) & Alfredo Ferrario (clarinetto)

INGRESSO GRATUITO: Ogni martedì dalle 19:30 alle 21:30

Après-coup Via privata dellaBraida 5 | Porta Romana

Info e prenotazioni: info@apres-coup.it | 02.38243105