Après-coup: Montanari legge "Una vita violenta" di Pasolini

Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, presenta il secondo appuntamento con Après-livres, che questa volta propone Una vita violenta di Pier Paolo Pasolini letto da Francesco Montanari, attore, titolo lancio di una nuova collana classici Emons con cover d’autore, questa volta affidata al tratto gentile e potente di Manuele Fior.

Martedì 5 marzo, alle 19,30, Montanari – volto del Libanese nella serie tv Romanzo criminale, e premio per per la migliore interpretazione maschile al Cannes International Series Festival per la serie tv Il cacciatore – ci porta nella Roma di Pasolini per il ciclo di letture nato dalla collaborazione tra la casa editrice Emons Edizioni e Après- coup. Il reading sarà introdotto dalla scrittrice Violetta Bellocchio.

Si nutre di nuove pagine lette ad alta voce, dunque, il progetto dell’angolo di ascolto audiolibri a Porta romana, dove da febbraio, Emons Edizioni, casa editrice romana specializzata in audiolibri letti da grandi attori e artisti, ha uno spazio dedicato all’ascolto. Un cantuccio di pace dove sedersi e farsi leggere un libro dalla voce che abbiamo sempre sognato.





Tutto il catalogo della casa editrice è disponibile nel bistrot, dove è possibile ascoltare gratuitamente estratti dei testi e volendo, acquistare gli audiolibri.

In occasione della lettura di martedì 5 marzo, dalle 19 alle 20.30, Après–coup offrirà un calice di bollicine agli ospiti.

L’audiolibro - Le parole di Pier Paolo Pasolini, la voce di Francesco Montanari, la mano sensibile e potente di Manuele Fior nell’illustrazione di copertina. E l’introduzione inedita di Francesco Pacifico. Rileggere un classico, si può. Ancora meglio ascoltandolo.

Tommaso Puzilli è un giovane sottoproletario dei sobborghi romani che passa le sue giornate tra piccoli furti e grandi bravate, tra prostituzione e vagabondaggi notturni, fino al tragico sacrifico finale.

La sua storia ritrae quella di un gruppo che vive al di fuori di ogni ordinamento che lo possa condizionare. Ma è anche una storia umana e sociale più larga che la voce di Montanari riverbera: una storia di contrastata redenzione, di impossibile riscatto sociale in un mondo disperatamente senza uscita, in un’Italia post-bellica divisa tra la fame dei diseredati che popolano i sobborghi e i primi segni di un benessere economico che avrebbe appiattito la società italiana nella grigia mediocrità degli ideali piccolo-borghesi.

La cover dell’audiolibro Una vita violenta, disegnata da Manuele Fior, lancia il progetto della collana classici illustrata da importanti artisti contemporanei. In uscita a fine marzo, Il rosso e il nero di Stendhal letto da Massimo Popolizio, con cover illustrata da Guido Scarabottolo.

L’audiolibro Una vita violenta (1 CD MP3, versione integrale, euro 15,90. Formato digitale euro 9,54) è disponibile in tutte le librerie italiane e nelle varie librerie on-line, oltre che sul sito della casa editrice www.emonsedizioni.it e sulla nuova App Emons Audiolibri.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

APRÈS-COUP

Via Privata della Braida, 5 | Porta Romana | Milano