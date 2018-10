Après-Coup e Museo d'Arte e Scienza: Swamiji Jyothirmaya, Meditare nell'arte

"Tutte le nostre emozioni sono immagazzinate nel plesso solare. Questo è anche il punto da cui sorgono i sentimenti dell'intestino. La dimensione del plesso solare è come quella di un'uva passa, ma per coloro che praticano yoga e meditazione, questa diventa tre o quattro volte più grande della dimensione normale. Più è espanso il tuo plesso solare, maggiore è la tua stabilità mentale e la tua intuizione ". Sri Sri Ravi Shankar. La scienza ci dice che la meditazione, oltre ad essere salutare per la biochimica del nostro organismo, si riversa nel rapporto con il contesto ambientale in cui siamo inseriti: quando meditiamo facciamo del bene non solo a noi stessi, ma a tutta la società.

Après-Coup e Museo d'Arte e Scienza invitano a sperimentare la meditazione con Art of Living con Swamiji Jyothirmaya giovedì 4 ottobre da Après-coup Milano in via Privata della Braida 5 e al Museo d'Arte e Scienza in via Quintino Sella 4.In preparazione alla Masterclass di Meditazione Unveiling Infinity tenuta da Sri Sri Ravi Shankar 1-2 Novembre a Milano.

Ingresso gratuito su prenotazione, info a QUESTO LINK