Après-coup e Teatro Magro: Pezzali con "Senza Niente" il 7 marzo

Giovedì 7 marzo sul palco di Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, arriva Alessandro Pezzali, vincitore del premio Miglior Attore al Roma Fringe Festival, edizione 2012.

Dopo una tournée in numerosi teatri d'Italia Teatro Magro presenta il primo dei monologhi della tetralogia Senza Niente.

Un monologo teatrale intenso, disincantato, nel quale il confine tra attore e personaggio diventa labile, così come è labile il limite tra finzione e realtà. Teatro Magro ha voluto in questo modo scrivere e interpretare un pezzo teatrale ironico, che irride agli stereotipi del teatro tradizionale, alle varie etichette ed ai cliché che si accumulano negli intenti classificatori della critica incancrenita, non sottraendosi con arroganza ad essi, ma ridendo di essi e con essi. In primo piano, un attore ben consapevole del proprio ruolo, ma frustrato dal sistema che non valorizza il teatro, aberrandolo alla schizofrenia di generi e di livelli qualitativi discutibili, pone in atto una denuncia nei confronti di una classe politica totalmente disattenta alla cultura. Cultura che invece dovrebbe tornare ad essere partecipazione rispettosa, diventando faro di pensiero, massima interprete della civiltà di un territorio. Cultura che deve scrollarsi di dosso la fragile dimensione amatoriale, abbandonando esibizioni basate sulla pura estetica, avulse di significato. Teatro Magro non vuole, pertanto, offrire soluzioni o ricette preconfezionate, ma semplicemente prendere le distanze e contemplare il disarmante panorama attuale con uno sguardo critico, raccontando e raccontandosi, lasciando un sorriso dal retrogusto amaro, un'ironia laconica che vuole essere una denuncia non urlata, allo scopo di far riflettere il pubblico, ognuno secondo la propria sensibilità.

Regia a cura di Flavio Cortellazzi, con Alessandro Pezzali, produzione Teatro Magro.