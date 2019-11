Arcelor Mittal, la Procura di Milano apre un fascicolo esplorativo

Ilva-Arcelor Mittal: nella complessa vicenda scende in campo anche la Procura di Milano. Che ha deciso di aprire un fascicolo, del quale si curerà il dipartimento del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e che sarà seguito, in particolare, dai pm Mauro Clerici e Stefano Civardi. Il motivo? Lo spiega la procura stessa in una nota: "La Procura di Milano, ravvisando un preminente interesse pubblico relativo alla difesa dei livelli occupazionali, alla necessità economico-produttive del paese, agli obblighi del risanamento ambientale, ha deciso di esercitare il diritto dovere di intervento" previsto dalla legge "nella causa di rescissione del contratto d'affitto d'azienda promossa da ArcelorMittal Italia contro l'amministrazione straordinaria dell'Ilva".

"E' una notizia importante che il procuratore riconosca un interesse pubblico occupazionale e economico produttivo da tutelare nella causa promossa da ArcelorMittal". Lo sottolinea il segretario generale Fim Cisl, Marco Bentivogli, commentando l'apertura da parte della procura di Milano dell'indagine "per verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato". Il procuratore generale di Milano, Francesco Greco, osserva Bentivogli, "ha appena deciso di esercitare il diritto/dovere di intervento in giudizio ex art.70 cpc nella causa civile di rescissione del contro d'affitto da parte di ArcelorMittal. Ha inoltre proceduto all'iscrizione di un fascicolo per verificare l'eventuale sussistenza di un'ipotesi di reato. Il procedimento e' stato assegnato ai due magistrati incaricati titolari del procedimento relativo alla bancarotta della societa' Ilva"