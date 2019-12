ArcelorMittal: due informative Gdf di 40 pagine su tavolo pm

Quaranta pagine che sintetizzano in due informative il lavoro della Guardia di Finanza di Milano da quando è stata avviata l'inchiesta sulla gestione di ArcelorMittal dell'ex Ilva. Il dossier è arrivato in queste ore sul tavolo del procuratore aggiunto Francesco Greco e dei pm Stefano Civardi e Mauro Clerici che indagano, al momento senza avere iscritto nessuno nel registro degli indagati, per le ipotesi di reato di false comunicazioni al mercato (aggiotaggio informativo), omessa dichiarazione dei redditi e distrazione dei beni del fallito. Non sono previsti sviluppi imminenti sul fronte penale almeno fino all'udienza civile del 20 dicembre con al centro il ricorso d'urgenza presentato dai Commissari di Ilva per scongiurare la 'fuga' della multinazionale dal polo siderurgico. A questo proposito, in ambienti giudiziari, è possibile che le parti siano vicine a un accordo per chiedere il rinvio dell'udienza in modo da poter continuare le trattative. Nelle informative firmate dai due gruppi di lavoro delle Fiamme Gialle impegnate nelle indagini ci sono anche gli esiti delle perquisizioni svolte nelle sedi delle due società.

Ilva in amministrazione straordinaria chiederà al Tribunale di Milano di aggiornare a nuova data l'udienza del 20 dicembre. In tale sede deve discutersi il ricorso cautelare urgente che a novembre Ilva ha presentato contro ArcelorMittal allo scopo di bloccarne il recesso dal contratto di fitto del siderurgico. La prima udienza si è tenuta il 27 novembre e quella di venerdì è un aggiornamento di quest’ultima. Ilva chiede un nuovo rinvio perché è in atto un negoziato con ArcelorMittal con l’obiettivo di arrivare ad un accordo su un nuovo piano industriale per Ilva. Fonti vicine all’amministrazione straordinaria di Ilva, che è proprietaria di tutti gli impianti mentre ArcelorMittal è gestore in fitto, dichiarano però di non sapere, allo stato, se anche ArcelorMittal chiederà al Tribunale di Milano un rinvio. Il 27 novembre la richiesta fu avanzata congiuntamente.