ArcelorMittal: Procura Milano deposita atto costituzione in causa

La Procura di Milano ha depositato al giudice civile Claudio Marangoni l'atto con cui si costituisce nella causa civile promossa con un ricorso d'urgenza dai Commissari Straordinari dell'ex Ilva per chiedere ad ArcelorMittal il rispetto del contratto di affitto. Nell'atto con cui la Procura di Milano 'entra' nella causa civile promossa dai Commissari Straordinari della ex Ilva sono riportate anche le testimonianze di alcuni dirigenti di Arcelor Mittal, sentiti in questi giorni nell'ambito dell'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto, Maurizio Romanelli, e dai pm Stefano Civardi e Mauro Clerici. Tra questi, Steve Wampach, direttore Finance della multinazionale franco - indiana. Il contratto di affitto e' valido e il gruppo ArcelorMittal e' tenuto ad adempierlo. Sono queste le conclusioni della Procura di Milano nell'atto di dieci pagine depositato nella causa civile promossa con un ricorso d'urgenza dai Commissari Straordinari dell'ex Ilva.