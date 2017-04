Arconate, deturpato murale dedicato alla Liberazione con inni al Duce



Per la commemorazione del 25 aprile il Comune di Arconate, nel Milanese, aveva programmato oggi l'alzabandiera, un corteo e l'inaugurazione di un murales di ispirazione partigiana realizzato appositamente per la festa della Liberazione.



Ma quest'ultima parte del programma non ha potuto avere luogo perche' l'opera e' stata deturpata da vandali nel corso della notte. Il sindaco, Andrea Colombo, ha dovuto cancellare l'inaugurazione del murales, realizzato dall'artista Simone Rossoni sul muro di cinta di una ditta dismessa, perche' deturpata durante la notte da ignoti vandali con scritte inneggianti il Duce.