Area B, aperto infopoint in Duomo

Dal 25 febbraio, a Milano verrà attivata la Ztl più grande d'Italia che delinea, all'interno del perimetro urbano, circa il 72% dell'intero territorio comunale, un'area a basse emissioni inquinanti con divieto di ingresso ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e le moto a due tempi Euro 0, 1 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi, con lo stesso orario della congestion charge Area C.

In una nota il Comune di Milano spiega che si tratta del primo provvedimento di queste dimensioni in Europa. Il secondo step di Area B sarà il 1° ottobre 2019 con lo stop ai diesel Euro 4, già vietati dal 2017 in Area C. Seguiranno gli altri divieti progressivi per classi di veicoli immatricolati persona e merci a step successivi fino al 2030, quando a Milano saranno vietati tutti i veicoli diesel.

E' stato sviluppato da Atm il sistema informatico che consentirà di registrarsi, verificare se la propria auto può entrare in Area B, tenere il conto degli accessi ancora possibili del pacchetto di 50 a disposizione di ogni automobilista e svolgere tutte le pratiche relative alla ztl.

E' stato inoltre aperto un infopoint dedicato presso la stazione Duomo della linea rossa della metropolitana. Gli orari di apertura del servizio saranno dalle 8.30 alle 15.30. Gli sportelli sono a disposizione per qualsiasi informazione relativa al provvedimento.