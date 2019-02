Area B: convocata riunione in Regione per definire divieti e deroghe

Area B: convocata riunione in Regione per definire divieti deroghe

E' stato convocato per domani a Palazzo Lombardia un incontro dedicato all'analisi dell'andamento della qualita' dell'aria a Milano e le azioni di contrasto allo smog nel capoluogo lombardo.

La riunione sara' a porte chiuse e trattera' la possibilita' di armonizzazione di divieti e deroghe in relazione all'imminente attivazione delle misure legate ad Area B previste dal Comune di Milano.

"Il Comune - ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo - ha la potesta' di introdurre misure piu' restrittive per quanto riguarda la circolazione in citta', ma il nostro auspicio e' che valuti la possibilita' di migliorare l'omogeneita' dei provvedimenti per introdurre soluzioni che non penalizzino i cittadini e danneggino le categorie economiche e produttive della Regione, come ad esempio gli ambulanti".