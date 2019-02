Area B, De Pasquale: "Nel 1° giorno soglie superate, confusione e multe"

Area B, De Pasquale: "Nel primo giorno superate le soglie di inquinamento in tutte le centraline Arpa"

"Il primo giorno di Area B ha visto il superamento delle soglie di inquinamento in tutte le centraline Arpa di Milano", afferma Fabrizio De Pasquale, consigliere comuncale di Forza Italia a Palazzo Marino. "Non c'è stata la promessa diminuzione del 14% , anzi rispetto al giorno prima senza Area B é raddoppiato. Regna la massima confusione fra gli automobilisti sulle procedure da seguire e solo le direttive politiche della Giunta di evitare controlli, con solo 4 pattuglie per turno a verificare hanno evitato una sfilza di multe. Investimenti in telecamere per 13 milioni e incalcolabili disagi per famiglie e imprese si potrebbero evitare se il Comune scegliesse di sedersi a un tavolo con Regione per combattere le emissioni e non i motori diesel", conclude De Pasquale.