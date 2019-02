Area B, Fontana: "Milano pensa solo per sé". Sala: "No, guardiamo lontano..."

Area B, Regione: "Così Milano pensa solo a sè "

Con l'introduzione della nuova Ztl Area B il Comune di Milano sta "ragionando piu' in maniera 'individualistica' che di sistema". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , in una nota in cui illustra il significato di una delibera regionale che da' avvio alla sperimentazione del progetto Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti).

"E' necessario - ha sottolineato il governatore - individuare soluzioni che vadano incontro alle esigenze dei moltissimi cittadini fortemente penalizzati dalla politica dei divieti del Comune di Milano, contemperando la tutela dell'ambiente con il diritto alla circolazione. Noi abbiamo proposto, oltre agli incentivi per la sostituzione dei veicoli piu' inquinanti, anche strumenti come quello della 'scatola nera' da installare sugli automezzi per monitorare le emissioni dei gas di scarico". La delibera che ha dato il via libera a Move-in e' stata approvata su proposta dell'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo . "Guardando piu' nello specifico all'attualita' - ha aggiunto Fontana - e quindi all'entrata in funzione di 'Area B', non posso non ravvisare come il Comune di Milano stia ragionando piu' in maniera 'individualistica' che di sistema. Senza valutare con i dovuti approfondimenti le ricadute sulla citta' metropolitana, della quale Sala e' sindaco, e, piu' in generale, sulla mobilita' dell'intera Lombardia".

Il progetto Move-in di Regione Lombardia

Il progetto Move-In, invece, introduce un dispositivo tecnologico per ridurre le emissioni e conseguire un significativo miglioramento della qualita' dell'aria, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli al loro effettivo potenziale inquinante. Una tecnologia da applicare sui veicoli per verifica delle percorrenze e stile di guida, per accrescere l'assunzione di comportamenti e di un modo di stare al volante consapevoli, promuovendo modalita' innovative per la verifica dei reali valori di percorrenza in Lombardia.

"Uno strumento - ha spiegato l'assessore Cattaneo - che permettera' di misurare le reali emissioni in base a percorrenze e stile di guida. Questo consentira', al contrario dei divieti, di consentire una percorrenza a tutti, anche a chi oggi e' bloccato, ovviamente in base alla potenzialita' inquinante del veicolo. Un'innovazione assoluta, e Regione Lombardia sara' la prima in Italia a sperimentarla. Vogliamo combattere le reali emissioni e non fare la guerra alle tecnologie, per esempio quella diesel. Ai divieti preferiamo gli incentivi e, soprattutto, rendere i cittadini consapevoli e responsabili rispetto alla conoscenza delle reali emissioni in atmosfera del proprio veicolo".

Move-In e' un'infrastruttura tecnologica che abilita l'applicazione di un quadro di limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel e benzina, non piu' indirizzato unicamente a vietare o limitare l'uso dei veicoli piu' inquinanti, ma che tiene conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato, in modo anche da non penalizzare coloro che, avendo la necessita' di una percorrenza chilometrica limitata, generano un contributo modesto all'inquinamento atmosferico. Un device che applicato a bordo auto consentira' di rilevare le informazioni necessarie a tale scopo. La black-box e' un dispositivo di piccole dimensioni che puo' essere installato a bordo di autovetture, autocarri e motocicli.

La replica di Sala a Fontana: "Noi guardiamo lontano"

Sala replica su twitter. A Fontana, scrive, "non posso che rispondere che la mia amministrazione guarda lontano, e ha a cuore come i milanesi respirano". "Meglio fare le cose con senso - conclude . che ricercare ogni giorno il consenso".