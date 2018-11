Area B, gli ambulanti di Milano ottengono una deroga al divieto

Area B, arriva una deroga parziale per gli ambulanti, i cui veicoli potranno accedere all'interno delle nuove fasce senza essere multati. Ma con un limite di un massimo di 500 chilometri all'anno. Questa la soluzione annunciate dall'assessore Marco Granelli, per la quale è giunto il via libera anche dalla Giunta. Il perchè di questo trattamento particolare?

Gli ambulanti milanesi hanno contestato il provvedimento perchè, come riporta il quotidiano Il Giorno, le concessioni grazie alle quali hanno ottenuto le postazioni nei vari mercati all'interno dell'area B scadranno nel 2020. Per loro, in modo da non costringerli ad un acquisto a strettissimo giro di vite di un nuovo veicolo idoneo, porte aperte a diesel Euro 3 ed Euro 4, per un massimo di 500 chilometri l’anno in città. Ogni veicolo sarà dotato di una scatola nera che terrà memoria dei chilometri percorsi: se il limite fosse superato, il veicolo non potrebbe più accedere in Area B fino alla scadenza dei 12 mesi.

Area B entrerà in vigore il 25 febbraio, sarà la più grande zona a traffico limitato d’Italia perché includerà quasi tutta Milano, e terrà lontano dalla città i veicoli Euro zero a benzina e i diesel Euro zero, 1, 2 e 3. Da ottobre 2019 il divieto d’ingresso nei confini cittadini, valido dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, sarà esteso ai diesel Euro 4.