Area Portello senza pace, nuovo incontro Fondazione Fiera-Vitali

Milano Alta

Fondazione Fiera-Vitali spa: nuovo round. Previsto per questo pomeriggio l'incontro tra i legali dell'ente proprietario dell'area del Portello e l'impresa che si è aggiudicata l'appalto per la riqualificazione dell'area con il progetto "Milano Alta" che, come raccontato da Affaritaliani.it, è fiito al centro di una complessa vicenda di carte bollate, con la Fondazione che ha citato in giudizio Vitali e Vitali che a sua volta ha citato Fondazione Fiera in Tribunale. Sullo sfondo, un atteggiamento interlocutorio del Comune nei confronti del progetto. Secondo indiscrezioni, Fondazione Fiera vorrebbe trovare un accordo per una exit strategy sulla falsariga di quella che portò il Milan a rinunciare al progetto del nuovo stadio. Ma Vitali non sembra disposto a farsi da parte. Come riporta il quotidiano Il Giorno, nella querelle sono intervenuti Ricardo Flores ed Eva Prats, gli architetti che hanno disegnato il progetto Milano Alta: "Il Comune dice che il nostro progetto non è abbastanza iconico? La forza del nostro progetto sta nell’energia e nella fruibilità degli spazi pubblici. In Europa ci sono più casi di edifici iconici che non sono vissuti dalla cittadinanza". Tra le modifiche che potrebbero costituire una base di trattativa, concedere una delle cinque palazzine previste alla Rai.