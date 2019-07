Arexpo: da Unimi passo avanti importante per Mind

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “La decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Università Statale di Milano di pubblicare il bando per il nuovo campus di Unimi a MIND rappresenta un passo avanti importante per la realizzazione di un progetto unico nel nostro Paese come quello che si sta sviluppando nell’area di proprietà di Arexpo”. Lo afferma Giovanni Azzone, presidente di Arexpo, società proprietaria dell’area su cui sta sorgendo MIND, l’ecosistema dell’innovazione che comprenderà il nuovo campus delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano. “MIND è un grande progetto che unisce università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese multinazionali e start-up, un progetto che avrà certamente nel nuovo campus di Unimi un caposaldo scientifico e un luogo di scambio di sapere come è tradizione dell’università. La virtuosa contaminazione tra diversi soggetti è uno degli obiettivi principali di MIND e la presenza delle facoltà scientifiche della Statale avrà anche l’effetto positivo -conclude il professor Azzone- di attrarre nell’area altri protagonisti dell’innovazione”.