Arexpo: firmato accordo legalità-sicurezza sindacati-imprese

Arexpo: il Masterplan

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Un accordo operativo è stato firmato da Arexpo insieme ad Assimpredil Ance e Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con Cgil Milano, Cisl Milano, Uil Milano e Lombardia, Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil per lo sviluppo delle fasi di affidamento ed esecuzione degli appalti che riguarderanno la valorizzazione e riqualificazione del sito di EXPO 2015. Arexpo individuerà mediante procedure di affidamento ad evidenza pubblica, soggetti affidatari dello svolgimento di lavori di conservazione, rifunzionalizzazione, completamento, disfacimento, ripristino e riutilizzo di aree, edifici o manufatti di propria competenza situati all'interno ed al contorno dell'ex sito per l'Esposizione Universale di Milano 2015 e per ciascuna commessa si costituirà un Comitato per la Sicurezza. Attraverso un Osservatorio Permanente saranno costantemente monitorate la realizzazione e la concreta applicazione degli impegni assunti. Le parti sociali sottoscrittrici affiancheranno Arexpo impegnata, con la conclusione allo nello sviluppo del percorso tecnico ed economico per la valorizzazione e riqualificazione del Sito. Una strategia che, viene riaffermato nell’accordo, non può prescindere dal coinvolgimento degli interessi locali e dalla promozione delle risorse del territorio, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese locali. Inoltre, i firmatari parteciperanno alla cabina di regia e al tavolo di monitoraggio dei flussi della manodopera previsti nel Protocollo Prefettizio del settembre 2017. In questo scenario, il pieno e attivo coinvolgimento delle parti sociali con i propri Enti paritetici è fondamentale per il contrasto del fenomeno del lavoro irregolare, per garantire l’applicazione dei contratti di lavoro e per articolare azioni efficaci di verifica della regolarità del lavoro, della sicurezza e della formazione.