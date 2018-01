Bonomi: "Arexpo è già una realtà, passati da progettazione ad attuazione"

Bonomi: "Arexpo è già realtàPassati da progettazione ad attuazione"

Su Arexpo "siamo passati dalla progettazione all'attuazione. Nell'area dello Human Technopole ci sono i lavori in corso, abbiamo rilasciato i primi spazi e sono entrati i primi ricercatori. Continueremo a rilasciare spazi vecchi, nel senso esistenti e rinnovati, e nuovi fino alla fine del 2021". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Arexpo, Giuseppe Bonomi, a margine del convegno "Salute Direzione Nord" alle Stelline, specificando che i 30mila metri quadrati di superficie lorda "sono già oggi una realtà, perché nel 2018 ci saranno 400 persone che lavoreranno in Human Technopole. In merito all'ospedale Galeazzi, "che sarà la seconda funzione di carattere pubblico presente - ha proseguito Bonomi - stiamo finendo la conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati e promossa dal Comune di Milano, e la finiremo l'8 febbraio. Quindi subito dopo, dando per scontato un esito positivo, ci sarà il rilascio del permesso di costruire, pressoché immediato, e poi si insedierà uno dei più grandi cantieri di Milano, che ospiterà non solo il Galeazzi, ma anche una serie di funzioni che il gruppo a cui fa riferimento l'ospedale ha sparse nella città e che verranno concentrate nella zona".



"Per quanto riguarda il Campus Universitario - ha detto Bonomi - sono assolutamente confidente che l'Università Statale prenderà la decisione definitiva, e sono convinto che sarà nella direzione di effettuare l'investimento, entro la metà di marzo prossimo". Sulle tempistiche generali per aprire al mondo dei privati, invece Bonomi specifica che "stiamo continuando nella definizione puntuale del Masterplan per poter arrivare all'approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo, cioè il Programma Integrato di Intervento. Confido si possa fare entro la fine di settembre. Da lì in poi si potranno contrattualizzare tutti gli investimenti del mondo privato".