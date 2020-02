Aria di derby in Regione: Fontana incontra delegazioni di Inter e Milan

Anticipo di derby: Inter-Milan in Regione con Fontana

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - "L’anticipo di Inter-Milan, il derby della Madonnina in programma domenica sera, si è giocato a Palazzo Lombardia. Protagonisti il governatore Attilio Fontana, il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello. Al 35esimo piano della sede della Regione, davanti a uno skyline che da una parte ‘immortalava’ lo stadio di San Siro e dall’altra il Duomo, il presidente Fontana si è voluto complimentare con le due società milanesi “per essere sempre più un importante motivo d’attrazione per l’intera Lombardia” anche grazie alla “positiva esposizione mediatica giunta dal mercato invernale con l’arrivo a Milano di campioni come Zlatan Ibrahimovic e Christian Eriksen”. Inevitabile qualche ‘schermaglia’ sul derby con Scaroni e Antonello a far pretattica sulle presenze in campo di Ibra e Handanovic.

L’incontro si è concluso con il classico scambio di gagliardetti e con il governatore Fontana che non ha resistito a trattenere la propria fede rossonera salutando il presidente Scaroni con un emblematico ”mi raccomando…”.