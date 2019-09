Clero, nobiltà e docenti alla cerimonia della Accademia Mauriziana

Solenne Pontificale (lunga messa cantata in latino) per l'inaugurazione dell'anno accademico della Accademia Internazionale Mauriziana, nella splendida chiesa di San Maurizio in Corso Magenta a Milano. A celebrare il rito Sua Eccellenza Monsignor Carlo Faccendini, Abate della Basilica di Sant'Ambrogio e Vescovo vicario di Milano, insieme a Monsignor Paolo Cartolari dei marchesi di Papiano (assistente spirituale e rappresentante del Cardinale Francesco Monterisi), Don Ambrogio Pigliafreddi e Padre Michele Maria Pirotta. L'accademia mauriziana è un prestigioso sodalizio culturale cavalleresco religioso, di tradizione nobiliare, che si occupa di storia, arte, formazione e viaggi, come quello in programma a fine anno in Terra Santa. Alla cerimonia religiosa, alla quale è seguita una partecipata ed elegantge cena sociale, oltre al rettore duca Fabrizio Mechi di Pontassieve ed al delegato lombardo professor Giorgio Greco, erano presenti: l'archimandrita greco ortodosso Teofilatto Vitsos, il nobile colonnello Stefano Manni di Isola di Torre Maina (in rappresentanza ufficiale della associazione internazionale Aristocrazia Europea), il nobile avvocato Marco Ganassini dei conti di Camerati e Lumiago, il barone Roberto Jonghi Lavarini con tutta la numerosa famiglia, rappresentanti di ordini cavallereschi ed associazioni d'arma, diversi amministratori locali, docenti universitari e insegnanti dei licei milanesi, accompagnati da numerosi loro studenti, ed anche molti turisti di passaggio che si sono fermati, incantati dalle incredibili bellezze della chiesa e dal magico fascino della antica liturgia.