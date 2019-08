Festa siculo bizantina a Milano: fra nobiltà, moda e beneficenza

Grande festa pre estiva nella residenza milanese dei principi Foscari Widmann Rezzonico Tomassini Paternò Leopardi di Costantinopoli. Alla serata "imperiale bizantina" erano presenti oltre una settantina di ospiti internazionali provenienti da tutta Europa, fra questi il duca greco Costantino Agelasto Sevastopolo, il vescovo ortodosso Iacovos Giannakis De Crispo di Nikolaos e quello vetero cattolico Oralndo Francesco Amendola, il marchese Carlos Berger Edle Helbing di Siebenbrunn e Koenigsfele e il conte Matteo Priori di Letino, i blasonatissimi avvocati Cesare Vernarecci di Fossombrone d'Angiò della Verna e Marco Ganassini di Camerati e Lumiago, il professor Stefano Masullo (esperto di economia, docente universitario e consulente finanziario), diversi diplomatici e alti ufficiali, quache esponente politico del centro destra, in veste privata (ci tengono a precisare). La principessa donna Maddalena, perfetta padrona di casa, orgogliosamente siciliana di Milazzo, ha personalmente curato il menù della serata, incentrandolo sulle ricche tradizioni enogastronomiche della sua terra mediterranea. Il principe Ezra, attorniato dalla due simpaticissime figlie, ha intrattenuto gli ospiti con racconti e aneddoti di famiglia ma anche con la presentazione dei vari progetti culturali e sociali dell'Archivio Storico di famiglia (Historical File Leopardi) e degli ordini cavallereschi della Corona Heracliana e di Santa Sophia, il primo riservato ai rappresentanti della nobiltè ed il secondo riservato ad appartenenti alle Forze Armate e Forze dell'Ordine. Il padrone di casa, il principe Ezra, è persona molto semplice e cordiale, assolutamente alla mano, ma, con i suoi sei cognomi anagrafici, rappresenta un pezzo di storia italiana ed europea. Fra i suoi antenati: il Doge di Venezia Francesco Foscari, i conti e principi austriaci e croati Widmann, Papa Clemente XIII Rezzonico, il principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa (quello del Gattopardo), i Paternò sovrani aragonesi di Sicilia, Monaldo e Giacomo Leopardi. Ma la sua famiglia materna ha una comprovata discendenza storica dalle dinastie imperiali bizantine Giustinianea ed Heracliana, riconosciuta ufficialmente dalla competente Chiesa Greco Ortodossa, e legami di parentela con Goffredo di Buglione (il protettore della città santa di Gerusalemme durante le crociate) e diverse importanti dinastie come quelle dei Borgia e dei Biancalana. A Milano, per il prossimo autunno, probabilmente in occasione della settimana della moda, dovrebbe tenersi la sfilata e vendita benefica dei vestiti stile bizantino, firmati Dolce e Gabbana, con il ricavato a sostegno dei bambini siriani.