In cento alla festa bizantina del conte Ezra Foscari a Milano

Incredibile ma vero... Nel 2019 nella moderna metropoli europea di Milano, vi è stata la festa per il primo anniversario della "Intronizzazione del Conte Ezra Annibale Theo Paterniano Foscari Widmann Rezzonico a Principe Porfirogenito, legittimo Capo della Augusta materna Casa Imperiale Giustinianea Heracliana Tomassini Paternò Leopardi di Costantinopoli ed erede al Trono dell'Impero Romano d'Oriente". Fortunatamente, al di là del pomposo invito bizantino, e dei sei cognomi anagrafici (tre paterni e altrettanti materni), il signore Ezra è persona assolutamente con i piedi per terra, padre di famiglia, lavoratore, servitore dello stato repubblicano italiano come agente della polizia di stato. Certo, alla storia ed alla tradizioni della sua famiglia ci tiene molto, ma con ii giusto approccio storico culturale, con la necessaria sobrietà e con la giusta dose di autoironia. L'evento si è svolto in una vecchia cascina medievale alle porte della città, oggi adibita a feste e cerimonie. Dopo una breve benedizione di un vescovo e la consegna di alcune medaglie cavalleresche, vi è stato un sontuoso pranzo, ed infine una conferenza sulla presenza romana e bizantina a Milano e sul concetto di nobiltà tradizionale. Oltre un centinaio i partecipanti, molte donne eleganti, esponenti delle forze armate e dell'ordine, ma anche della politica (tutti rigorosamete di centrodestra) e della nobiltà, fra questi: il duca Piero Caputo dei principi Tomassini Paternò Leopardi, il conte Cesare Vernarecci di Fossombrone dei principi d'Anjou della Verna, il conte Massimo Paltrinieri di Carpi, il conte Maurice Cereghini della Selva, il duca Paolo Carniglia Marulli di San Cesario, il marchese Piero Malatesta dei signori di Rimini, il conte Alessandro Romei Longhena di Bergantino, il conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant'Anna, discendente dai Dogi di Venezia, il nobile professore Paolo Zampetti di Filattiera (docente universitario a Pavia).