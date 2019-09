Industria e nobiltà al 40° compleanno di Manu Ganassini

Grande festa nella storica villa patrizia Gnecchi Ruscone di Verderio per il 40° genetliaco della elegantissima contessa Emanuela Ganassini di Camerati e Lumiago, moglie di Giuseppe, erede della nobile dinastia di industriali leader della biocosmesi italiana con il marchio Rilastil, ora diventati multinazionale del settore, con stabilimenti anche in Spagna e Francia, e presenti oltre che in Europa e USA, anche nei mercati russo, cinese e arabo. Fra i duecento eleganti ospiti: i baroni Ferrari Ardicini e Jonghi Lavarini, la contessa Beatrice Del Balzo dei duchi di Presenzano (con il marito il noto giornalista Guido Fontanelli), i nobili Monti Arduini, le nobili sorelle Migliore (Elisabetta moglie del finanziere Stefano Galeandro), gli ingenieri Roberto Fantino e Fabio Monaci, noti imprenditori e professionisti, tanti genitori "sancarlini" (del prestigioso Collegio Arcivescovile San Carlo di Corso Magenta a Milano, una delle fucine della classe dirigente del nord). Festa ovviamente, noblesse oblige, in smoking e abito lungo, con ricco bouffet e champagne. Il gruppo Ganassini, una delle eccellenze della industria italiana, di riconosciuta serietà e qualità, guidato dal patriarca Domenico, fedele al mecenatismo dei propri antenati lombardo-veneti, sostiene diverse iniziative culturali, sociali e di ricerca scientifica, sia in Italia che all'estero.