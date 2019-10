Le esotiche meraviglie dei Marajà indiani a Milano

Straordinaria visita milanese di due autentici principi indiani: Sua Altezza l'affascinante Principessa Avanrika Kumari Singh Mankotia di Tiara, e Sua Altezza il Maraja Sir John Martin Thomas Kunwar Mansingh Rathore di Mithi, discendenti di due distinte famiglie già sovrane di antichi stati del sub continente indiano. La prima è anche una famosa designer di alta gioielleria, con pietre preziose, oro e perle, come nella migliore tradizione. Il secondo è presidente della Camera di Commercio Indo-Europea ed anche imprenditore internazionale nel settore della energia alternativa solare. Ed infatti i due esponenti della nobiltà indiana sono stati accompagnati, nello loro tour milanese, fra il triangolo della moda, la Regione Lombardia, Confcommercio e Assolombarda, dalla contessa Mandilosani Lali Panchulidze Aznauri (vice presidente della associazione culturale internazionale Aristocrazia Europea, ma anche PR nel settore dell'arte, del lusso e, appunto della moda), dal professore Massimo Introzzi (docente di economia alla università statale Bicocca ma anche consulente d'affari per imprese e professionisti) e dal generale Francesco Cosimato (coordinatore del Centro Studi Sinergie che si occupa anche di strategie geopolitiche ed economiche). Oviamente non poteva mancare un pranzo di gala, seppur sobrio in semplice abito scuro, al quale hanno partecipato un ristretto numero di ospiti selezionati, fra questi: il conte Giuseppe Manzoni di Chiosca e Poggiolo, il conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant'Anna Morosina, il conte Matteo Priori di Letino, la nobile professoressa Feliciana Robles (sociologa, antropologa e filosofo, docente alla università Cattolica). Fra i tanti progetti nati in questi giorni di incontri, anche quello di una grande mostra milanese sui fasti e le meraviglie, i vestiti tradizionali, i gioielli preziosi e gli ornamenti esotici dei marajà indiani. Qualcuno ha anche proposto una sfilata di elefanti adornati da festa in Monte Napoleone.