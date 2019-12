Mercatino natalizio "chic solidale" di Peekaboo a sostegno di Fondazione Rava

Anche quest'anno grande successo per il mercatino benefico chic di Natale, organizzato, oramai da anni, nello Spazio Peekaboo della imprenditrice educatrice Francesca Panzini, in zona Vincenzo Monti a Milano. Presenti una serie di blasonate signore con le loro eccellenti linee di abbigliamento e accessori: scarpe bimbi Babidetta di Valentina Visconti di Modrone, i cappelli bimbi e mamme Rozà di Federica Folonari, le camice d Licia Cattaneo della Volta, i vestitini per bimbi di Tempus Amoris di Alessia Catalano Gonzaga, le Borse Crickio di Cristina Ratti, i gioielli Monica Bijonoux e i prodotti tipici pugliesi di Cristina Maggi, e Marta con la sua linea di abbigliamento bimbi Ziazaza. Fra le promotrici Veronica Jonghi Lavarini e Maria Roda Bogetti, e la nutrizionista Cristiana Gambaro con i suoi prodotti per il benessere. Fra i presenti Giacianta Cavagna di Gualdana (è appena uscito il suo ultimo libro, "Guida curiosa ai luoghi insoliti di Milano"), Benedetta De Magistris, Anna Ganassini di Camerati (presidente dell'omonimo gruppo internazionale di biocosmesi, noto per i marchi Rilastil e Korff), la filosofa e scrittrice Francesca Cianfarini. Il ricavato, quest'anno, è stato interamente donato alla Fondazione Rava, dove diversi rampolli della Milano bene fanno volontariato in Italia e all'estero. Peekaboo è asilo privato al mattino e spazio polifunzionale il pomeriggio, frequentato dalla mamme "leonine e sancarline" (genitori degli alunni delle storiche e prestigiose scuole private Leone XIII e San Carlo) ma anche da personaggi italiani e internazionali (sopratutto russi) della moda, dello sport, dello spettacolo e della finanza, residenti nelle "navi" di Zaha Hadid, nel vicinissimo nuovo quartiere City Life.