Nobili e cavalieri di Casa Savoia e Borbone festeggiano il Natale

Come tutti gli anni, i cavalieri degli antichi ordini dinastici cristiani della Real Casa Savoia (già re d'Italia) e della Real Casa Borbone Napoli (già sovrani delle Due Sicilie), presenti anche a Milano ed in Lombardia, si sono ritrovati per le messe e gli auguri di Natale. Le dame ed i gentiluomini dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, fedeli al Generale Gran Maestro il principe Vittorio Emanuele di Savoia ed a suo figlio Emanuele Filiberto, si sono ritrovati al mattino, e poi a pranzo, nel mantovano, presenti il vicario barone professor Gaetano Scaravelli ed il pro delegato regionale e cerimoniere Alberto Di Maria, il rappresentante delle Guardie d'Onore al Reale Pantheon, cavaliere Andrea Moretti, ed alcuni sindaci con tanto di fascia tricolore, fra questi quello di Piadena Drizziona, il conte Matteo Priori di Letino. Invece, i borbonici dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, seguaci di SAR il Principe Carlo, si sono riuniti alla sera a Milano e poi a cena presso la prestigiosa Società del Giardino, presente il delegato vicario della Lombardia, il super decorato conte Giuseppe Rizzani, ed il rappresentante di Milano, niente di meno che l'ex beneamato sindaco Gabriele Albertini, da sempre appassionato di nobiltà e ordini cavallereschi. Ad entrambi gli eventi era presente la vice presidente della associazione culturale internazionale Aristocrazia Europea, la omnipresente contessa Lali Panchulidzev, che è anche delegata della Real Casa Bagrationi di Georgia, e Padre Ambrogio, rappresentante del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, massima autorità mondiale della Chiesa Ortodossa. Da tempo, le diverse istituzioni cavalleresche, nel pieno rispetto delle rispettive identità e tradizioni, collaborano in difesa della comuni radici cristiane, portando avanti il dialogo ecumenico fra cattolici occidentali e cristiani ortodossi orientali, massicciamente presenti a Milano, con una decina di chiese e di comunità