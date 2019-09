Riunione internazionale della nobiltà a Palazzo Cusani

Presso il circolo ufficiali dell'esercito, sito nello storico palazzo nobiliare Cusani in Brera, si è svolta l'annuale cena sociale della associazione culturale internazionale Aristocrazia Europea, che riunisce oltre oltre 550 associati (oltre 300 in Italia) fra questi un centinaio di proprietari di dimore storiche e di aziende agroalimentari, una ventina di principi legittimi discendenti di case già sovrane, altrettanti docenti universitari, molti autorevoli ecclesiastici e diplomatici. Madrina dell'evento è stata la vice presidente del sodalizio, l'affascinante contessa georgiana Mandilosani Lali Panchulidze Aznauri, insieme a Padre Michele Maria Pirotta (sacerdote cattolico di rito orientale greco bizantino) ed al generale Francesco Cosimato. Ospiti della serata il conte Bruno Ronco, famoso studioso di genealogia, diritto nobiliare e araldica, che ha presentato il suo innovativo blasonario italiano ed europeo, una sorta di web business network fra aristocratici europei, e la contessa Elena Manzoni di Chiosca e Poggiolo (sorella del famoso artista Piero e mamma della giovane artista Pippa Bacca, tragicamente scomparsa in Turchia) che ha illustrato le attività culturali e religiose della Confraternita di San Jacopo di Compostella, della quale è priore per la Lombardia. Fra il centinaio di ospiti, erano presenti: il conte Cesare Vernarecci di Fossombrone dei principi d'Anjou della Verna, il conte Matteo Guido Giorgio Priori di Letino (sindaco di Piadena Drizzona), il conte Massimo Paltrinieri di Carpi, il barone Roberto Jonghi Lavarini, la professoressa Feliciana Robles (sociologa, antropologa, docente universitaria, esperta di immigrazioni), gli avvocati Giancarlo Parrini, Rossana Filacchione e Raffaelle Mancuso, l'imprenditore della comunicazione Mirko Cuneo, appena nominato cavaliere dell'Ordine al Merito di Casa Savoia. Presenti dame e cavalieri dell'Ordine di Malta, di quelli dinastici Mauriziano (Casa Savoia) e Costantiniano (Casa Borbone), di quelli vaticani di San Gregorio Magno e del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ma anche numerosi diplomatici e rappresentanti delle famiglie imperiale Romanov di Russia, reale Bagrationi di Georgia e Armenia, e bizantina dei principi Tomassini Paternò Leopardi. Presente all'evento anche il dottor Simone Strafella che ha presentato la sua patinata rivista Excellence Magazine Luxury, annunciando una collaborazione culturale editoriale con Aristocrazia Europea.