Armani chiude in via Montenapoleone. Al suo posto arriva Louis Vuitton

Armani chiude lo store in via Montenapoleone

“Lascio la boutique di Montenapoleone perché preferisco tornare nel punto vendita di mia proprietà, in via Sant’Andrea. È qui che ho aperto la prima boutique Giorgio Armani, in una delle vie, allora come oggi, tra le più discrete e raffinate del Quadrilatero della moda". Con queste parole a Mff, Giorgio Armani ha annunciato la chiusura dello store Armani di via Montenapoleone 2 a Milano. Uno store inaugurato dieci anni fa e ora giunto alla fine del contratto.

Secondo quanto risulta a MFF, il colosso del lusso francese Louis Vuitton, guidato da Bernard Arnault avrebbe preso in locazione (per un prezzo stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro l’anno), i locali finora gestiti da Armani. Secondo indiscrezioni, il gruppo francese intenderebbe ampliare nuovamente la metratura dello store di Louis Vuitton e inserire nella proposta di vendita anche la linea homeware Objets nomades, di grande successo e in continua crescita.