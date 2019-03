Arpa: a Milano livelli PM10 nei limiti

Secondo i dati Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia) sono sotto il limite dei 50 mg/m3, i livelli di Pm10 a Milano e hinterland.

Quattro delle cinque centraline attive in città hanno rilevato ieri i seguenti valori: 50 mg/m3 in viale Marche, 40 in via Pascal e 42 in via Senato, 35 al Verziere.

Nell'hinterland invece, i valori del Pm10 di ieri riportati sono di 43 mg/m3 a Pioltello-Limito, 50 a Cassano d'Adda e 34 a Magenta