Arrestano il padre che picchia la madre: bambino ringrazia i carabinieri

Arrestano il padre violento, bambino ringrazia i carabinieri con una lettera

Ha passato due anni della sua infanzia a vedere il padre che picchiava la madre, davanti a lui e ai fratelli più piccoli. Aveva sei anni quando l'incubo iniziò e ne ha otto ora che è finito, quando martedì pomeriggio a casa sua, in via Bolla a Milano, sono arrivati i carabinieri per portare via il genitore violento.

Così lui li ha ringraziati con una lettera e un disegno: "Carabinieri salvate tutto il mondo a volte sparando e /o parlando. Siete dei supereroi fantastici grazie!", il messaggio decorato da una fila di cuori.

La madre, una 26enne italiana, è stata portata in ospedale con una prognosi di 30 giorni per i calci alle gambe ricevute dal marito, un 31enne marocchino che finora non aveva mai denunciato, anche se non era la prima volta che ne subiva laviolenza.