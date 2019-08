Arrestato presunto rapinatore seriale dopo colpo in farmacia

L'hanno arrestato per una rapina in farmacia, ma secondo i poliziotti milanesi della squadra mobile si tratterebbe di un rapinatore seriale, presunto responsabile di altre sei rapine, di cui una tentata, commesse nell'area Nord-est della città nella prima settimana di agosto. S.F., italiano di 58 anni, originario di Foggia e con precedenti specifici, è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato dopo essersi fatto consegnare l'incasso - 200 euro - della farmacia di via Casati, in zona Porta Venezia a Milano. S.F. era entrato nella farmacia intorno alle 10 del mattino, chiedendo informazioni su un collirio che voleva acquistare. Fingendo di cercare il denaro con cui pagarlo, ha estratto dallo zaino una pistola a salve con la quale ha minacciato la dipendente e l'ha costretta a versare il contenuto della cassa nello zaino stesso. I poliziotti lo hanno bloccato in via Morgagni, trovandogli nello zaino, oltre alla maglietta che indossava durante la rapina, i 200 euro rubati e il collirio.