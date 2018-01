Arrigo Giana, Direttore Generale di ATM, eletto Presidente di Agens

Arrigo Giana, Direttore Generale di ATM di Milano, presiederà l’associazione da oggi fino al 2022; eletto con ampia maggioranza dai Soci dell’Agens quali: Amt SpA, Ast SpA, Atac SpA, Ataf Gestioni srl, Atc Esercizio SpA, Atm SpA con socio unico, Atp Esercizio srl, Autoguidovie SpA, Busitalia Campania SpA, Busitalia Simet SpA, Busitalia – Sita Nord srl, Busitalia Veneto, Co.tra.l. SpA, Dolomiti Bus SpA, Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Ferservizi SpA, Italferr SpA, Mercitalia Logistics SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Riviera Trasporti SpA, Serfer srl, TPL Linea srl, Trenitalia SpA, Trenord srl.



“Ho accettato la proposta dei soci di Agens che mi hanno eletto – dichiara il neo- Presidente appena uscito dall’Assemblea – perché il compito che abbiamo davanti è di grande rilievo e per questo difficile: si tratta di accompagnare e rappresentare al meglio lo sforzo che le aziende nostre associate stanno facendo per interpretare e affrontare i mutamenti in corso e quelli che verranno nel settore dei trasporti”. “Apertura completa del mercato, sfida tecnologica, l’impegno dei nostri soci per la solidità delle aziende e per una crescente capacità competitiva, – prosegue Giana con convinzione -, aziende che sanno superare le crisi, quando le attraversano, efficientarsi e tenere alta l’asticella del servizio ai cittadini”.



“E’ un impegno notevole per il quale Agens deve fare la sua parte, soprattutto come incubatore e diffusore di rinnovata cultura di sistema; noi siamo inoltre chiamati a collaborare con le Aziende anche sul terreno della responsabilità sociale: migliorare i trasporti vuol dire, infatti, incidere sulla qualità della vita delle persone, impegnarsi sulle energie ecosostenibili; per la qualità dell’ambiente, accompagnare la trasformazione di un sistema di aziende molecolari in un modello integrato che offra interoperabilità, integrazione dei trasporti, “door to door”. Questo è l’orizzonte entro il quale anche noi ci muoviamo”.



“Gli strumenti – dice ancora Giana – sono quelli dell’innovazione e del dialogo; perché l’obiettivo ultimo delle azioni che compiamo sono i cittadini. E noi dobbiamo contribuire a diffondere una cultura dei trasporti per la quale se un cittadino vuole raggiungere Catania da Casalpusterlengo può farlo in ogni caso, con modalità di informazione, di prenotazione e di spostamento semplici, dirette, integrate a prescindere dalle aziende che la offrono”.



“L’impegno è dunque molto significativo – conclude Giana – e per perseguirlo Agens assicura al Governo, alle forze parlamentari, alle Organizzazioni sindacali nostre interlocutrici, il massimo di lealtà, concretezza e ascolto, alla ricerca di soluzioni utili per il Paese. Chiediamo naturalmente la reciprocità di tutto questo”.