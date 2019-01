Arriva Cityscoot, scooter sharing a emissioni zero

Cityscoot, la start-up francese di scooter sharing a flusso libero ed emissioni zero arriva a Milano. Dopo il capoluogo lombardo sbarcherà a meta' anno anche a Roma.

Fondata nel 2014, l'azienda conta oggi 4500 scooter. Il servizio, lanciato dapprima a Parigi, si e' poi esteso a Nizza nel 2018, raggiungendo oltre 115.000 utenti. "Cityscoot vede nel trasporto a 'zero emissioni' e 'zero rumore' il futuro della mobilita'; per questo - dice Gianni Galluccio, General Manager di Cityscoot Italia - siamo orgogliosi di portare i nostri scooter a Milano, citta' da sempre all'avanguardia in questo settore. Con un'offerta interamente elettrica, dagli scooter ai veicoli per la manutenzione e la ricarica delle batterie, vogliamo diventare il servizio di sharing mobility sostenibile piu' amato dai cittadini."