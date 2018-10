Arriva Milano Running Festival, 1a fiera del podismo

A Milano una fiera per i podisti: arriva il Milano Running Festival

Una fiera interamente dedicata agli amanti della corsa di fondo. Il Milano Running Festival si svolgerà a Milano dal 4 al 6 aprile, tra CityLife e i padiglioni del Mi.Co., prima della maratona cittadina che si correrà il 7. Tre giorni di incontri e approfondimenti su tutto il mondo che ruota attorno alla corsa, per raccontarla, analizzarla e avvicinare alla maratona anche chi non la conosce.

Andrea Trabuio, direttore della maratona, ne sottolinea l'importanza: "In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro. Dietro c'è la mano e l'aiuto di molti. Quella di Milano deve diventare un evento consolidato e importante a livello internazionale, e in questo la Milano Running Week potrà svolgere un ruolo molto importante".

L'evento sarà coperto interamente dalla Gazzetta dello Sport, che nei giorni del Festival e della maratona dedicherà diverse pagine di approfondimento, come dice il direttore Andrea Monti: "Lo sport ha la capacità di comunicare cosa buone e immediate. Il nostro Paese sta vivendo un momento non semplice ma attorno allo sport il clima è più disteso. Lo sport permette di dedicare del tempo a noi stessi, ha uno scopo semplice e efficace allo stesso tempo. Sono sicuro che nei prossimi anni la maratona di Milano potrà raggiungere anche i 20 mila iscritti, già oggi è tra le maratone più importanti del mondo".

Le iscrizioni per la corsa sono già aperte, il via è previsto per le 9 del mattino del 7 aprile 2019. Milano è pronta a farsi conoscere in tutto il mondo, oltre che per la moda, il cibo, il cinema e lo spettacolo, anche per la sua maratona.