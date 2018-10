Arriva Zingaretti, sfida Bussolati: alta tensione Pd, congressi vicini

di Fabio Massa

Chiamatela se volete sfida sul campo. Ormai sono gli ultimi giorni prima della raccolta firme che si dovrà concludere il 18 novembre prossimo. E quindi il nodo della segreteria provinciale e regionale del Partito Democratico deve essere sciolto adesso, a ore. Dopo lo stop delle trattative, settimana scorsa, oggi è il giorno della sfida. Sul campo, appunto. Perché oggi alle 18.30 è atteso Nicola Zingaretti allo Spazio Open di via Montenero. Un appuntamento lungamente programmato dagli "zingarettiani" che stanno sotto la Madonnina. E al quale arriva la risposta diretta dell'attuale segretario metropolitano, Pietro Bussolati, ex renziano consigliere regionale.

In una mail mandata a tutti i suoi amici, Bussolati scrive: "Ti mando questa breve e-mail perché, come avevo promesso all'incontro "Occhi aperti sulla Lombardia" di qualche settimana fa, mi piacerebbe incontrarti dal vivo per una chiacchierata sulla politica e sul partito, viste anche le importanti scadenze che abbiamo di fronte nei prossimi mesi". Quando? "L'occasione sarà questo lunedì 8 ottobre alle ore 20:00 al Circolo Carminelli, in Via Archimede 13". Insomma, sfida a distanza. Pietrone nello stagno, mentre le telefonate sull'asse Guerini-Mauri-Mirabelli continuano. Ma la quadra ancora non la si è trovata, tra le turbolenze nazionali e uno scenario locale che di fatto potrebbe facilmente raggiungere l'accordo ma anche fallire e portare il partito a una fase di dibattito interno molto intensa.

